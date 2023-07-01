2 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 2 липня, в православному календарі день пам’яті святого Зосими. Він жив у VI столітті на Фракійському півострові, що належить до нинішньої Туреччини. Він був відомий своєю благочестивістю, поклонінням Богу та турботою про створіння. За життя Зосими було багато розповідей про його містичне зв'язок з бджолами, який часто відбувався в результаті його глибокої духовності та вірності.

Згідно з переказами, Зосима здатний був комунікувати з бджолами та розуміти їх мову. Він вмів сприймати їхні потреби та покликання і надавав їм захист та допомогу. Часто бджоли приходили до нього, щоб отримати лікувальні зілля або покровительство від небезпеки. Він також вчив людей шанувати та дбати про бджіл, як важливих створінь, які виконують важливу роль у природі та суспільстві.

Одна з найвідоміших легенд про Зосиму пов'язана з чудотворним врятуванням вулика. Історія говорить, що колишній губернатор Фракії побудував монастир на місці, де раніше знаходився вулик. Бджоли, які були вимушені залишити свою колишню оселю, звернулися до Зосими з проханням про допомогу. Святий Зосима попросив губернатора повернути землю бджолам, щоб вони могли продовжувати свою працю. Він проголосив, що будь-які спроби переселити або знищити бджоли будуть засуджені на невдачу. Після цього бджоли повернулися до своєї колишньої оселі і продовжили виробляти мед.

Церковне свято 2 липня — день пам'яті Юди, брата Господнього

У Біблії згадується про брата Ісуса Христа на ім'я Юда або Юдас, що інколи перекладається як Юд. Він є одним з перерахованих братів Ісуса разом з Яковом, Йосипом, Симоном і багатьма іншими.

В Євангелії Марка (Марка 6:3) зазначено, що мешканці Назарету, міста, де виріс Ісус, впізнавали Його як сина Марії та брата Якова, Йосипа, Юда і Симона. Таким чином, Юда був фізичним братом Ісуса, що означає, що вони мали спільних батьків.

Проте, у ранніх християнських текстах немає багато відомостей про Юду, його роль або внесок у місію Ісуса. Він не згадується в якості одного з дванадцяти апостолів Ісуса й не був присутній під час Його публічного служіння. Тому відомостей про нього обмаль.

Іноді виникає плутанина між Юдою (братом Ісуса) та Іудою Іскаріотським, який був одним з апостолів Ісуса й відомий своєю преданістю. Проте, ці дві постаті відрізняються одна від одної. Юда, брат Ісуса, не пов'язаний з подіями, пов'язаними з преданістю та смертю Ісуса, як це стосується Іуди Іскаріотського.

Прикмети 2 липня

Народні прикмети 2 липня / Фото: Pexels

Бджола летить на фруктові дерева чи зерно — буде великий урожай.

На стінках вулика сидять бджоли до спеки.

Ввечері на небі видно веселку до гарної погоди.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними повір'ями заборонено цього дня вбивати бджіл, адже це може принести вам лише нещастя. Досвідчені пасічники намагалися не тривожити бджіл, щоб вони не перестали давати мед. Також не можна 2 липня продавати мед, інашке будете бідними. Краще його просто віддати задарма.

Що можна робити завтра

Віряни обов'язково моляться святому Зосиму, який вважається захисником бджіл. За старих часів люди читали молитви над вуликами, щоб було багато меду, який принесе достаток сім'ї. Будь-які справи, які ви розпочнете 2 липня, будуть мати шалений успіх.

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