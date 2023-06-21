21 червня — яке церковне свято в православному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 21 червня, в православному календарі — день пам’яті Теодора Тирона (Стратилата). Саме цього дня його нетлінні мощі перенесли до рідного міста великомученика — Евхаїт. Це було останнє прохання святого перед смертю.

Пам'ять самого святого Теодора Тирона церква вшановує 21 лютого. Перш ніж виконати свій останній подвиг, він заповів своєму слузі, щоб його мощі спочивали на малій батьківщині. Через чотири місяці після мученицької смерті Теодора його мощі нарешті змогли перенести до Евхаїта. В процесії взяли участь тисячі християн.

Прикмети 21 червня

Народні прикмети 21 червня / Фото: Pexels

Ввечері досить рано з'явилася роса — наступного дня буде сонячна погода.

Вранці туман — чекайте на сонячну погоду.

Якщо туман із росою — буде ще й спекотно.

Що сьогодні не можна робити

Церква забороняє 21 червня займатися будь-якою фізичною працею. Цей день краще провести в молитвах і роздумах про благочестиве життя. Також не варто лаятися та сваритися з рідними або друзями, тому що будь-яка сварка може перерости у вкрай важкий і довготривалий конфлікт.

Що можна робити сьогодні

В народі 21 червня називали Федір Криничник, тому що саме цього дня селяни обирали місце для викопування майбутньої криниці. Не забудьте запам'ятати свій сон, адже здавна вважалося, що сни проти 21 червня обов'язково збудуться.

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