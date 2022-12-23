5 млн грн на український флот надводних дронів від «ІнтерХім»

Фармацевтична компанія «ІнтерХім» направила 5 000 000 грн на створення українського флоту морських дронів. Це перша у світі флотилія такого формату, яка спроможна покращити становище України в Чорному морі.

Український виробник лікарських засобів «ІнтерХім» з нагоди 30-річного ювілею переказав 5 млн гривень на формування й посилення українського флоту надводних дронів.

Це безпілотні надводні апарати, створені для виконання стратегічних завдань: захисту акваторії українських морів й мирних міст від кораблів-ракетоносіїв, розвідувальних операцій й звільнення коридору для вантажних кораблів, що доправляють зерно на експорт.

З початку повномасштабного вторгнення «ІнтерХім» загально направив понад 60 млн гривень на потреби ЗСУ, мешканців окупованих й нещодавно звільнених територій, зокрема для миколаївців та херсонців.

Згадані обласні центри отримали в подарунок від фармвиробника перші мобільні вуличні укриття. Ці бетонні переміщувані споруди вміщують близько 30 осіб, мають камери спостереження та екрани для спостереження за подіями ззовні.

Також за словами генерального директора «ІнтерХім» Анатолія Редера, компанія забезпечила кілька підрозділів у зоні активних бойових дій якісними тепловізорами, системами Starlink, реанімобілями, каретами швидкої та іншими автівками, супутнім обладнанням для ППО тощо.

2,6 млн грн фармацевтичний виробник переказав на прилади для радіорозвідки та ще понад 5 млн грн на закупівлю сучасних БПЛА Deltaquad Pro для підрозділу, що виконує бойові завдання на передовій.

У грудні 2022 року за стабільну підтримку армії з перших днів повномасштабної війни головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив гендиректора «ІнтерХім» почесним нагрудним знаком «За сприяння війську». Окрім того, Анатолій Редер отримав почесну відзнаку одеського міського голови ім. Г. Маразлі ІІ ступеня за вклад у зміцнення оборони країни. Ряд відзнак отримали також ще декілька працівників фармацевтичної компанії.