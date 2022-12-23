5 млн грн на украинский флот надводных дронов от «ИнтерХим»

Фармацевтическая компания "ИнтерХим" направила 5 000 000 грн на создание украинского флота морских дронов. Это первая в мире флотилия такого формата, способная улучшить положение Украины в Черном море.

Украинский производитель лекарственных средств « ИнтерХим» по случаю 30-летнего юбилея перечислил 5 млн гривен на формирование и усиление украинского флота надводных дронов.

Это беспилотные надводные аппараты, созданные для выполнения стратегических задач: защиты акватории украинских морей и мирных городов от кораблей-ракетоносителей, разведывательных операций и освобождения коридора для грузовых кораблей, доставляющих зерно на экспорт.

С начала полномасштабного вторжения «ИнтерХим» направил более 60 млн гривен на нужды ВСУ, жителей оккупированных и недавно освобожденных территорий, в частности для николаевцев и херсонцев.

Упомянутые областные центры получили в подарок от фармпроизводителя первые мобильные уличные укрытия. Эти бетонные перемещаемые сооружения вмещают около 30 человек, имеют камеры наблюдения и экраны для наблюдения за происходящим извне.

Также, по словам генерального директора «ИнтерХим» Анатолия Редера, компания обеспечила несколько подразделений в зоне активных боевых действий качественными тепловизорами, системами Starlink, реанимобилями, каретами скорой помощи и другими автомобилями, сопутствующим оборудованием для ПВО и т.д.

2,6 млн грн фармацевтический производитель перевел на приборы для радиоразведки и еще более 5 млн грн на закупку современных БПЛА Deltaquad Pro для подразделения, выполняющего боевые задания на передовой.

В декабре 2022 года за стабильную поддержку армии с первых дней полномасштабной войны главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил гендиректора «ИнтерХим» почетным нагрудным знаком «За содействие войску». Кроме того, Анатолий Редер получил почетный знак отличия одесского городского главы им. Г. Маразли II степени за вклад в укрепление обороны страны. Ряд наград получили еще несколько работников фармацевтической компании.