Абітурієнти складають ЗНО з історії України: що необхідно мати з собою

Для участі в тестуванні зареєструвалися майже 300 тисяч осіб.

Вступники сьогодні, 4 червня, складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

Для участі в тестуванні зареєструвалися майже 300 тисяч абітурієнтів. Кожен із учасників матиме 2,5 год. на виконання всіх завдань. Їх у тесті - 60.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Саме ж ЗНО розпочнеться о 11:00. Якщо учасник прибуде в пункт тестування пізніше, його не допустять. Хто не зможе потрапити на тестування з поважних причин, має протягом п'яти днів подати заявку до регіонального центру оцінювання якості освіти, аби взяти участь у додатковій сесії.

З собою учасник ЗНО повинен мати:

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорт або інший документн, що засвідчує особу;

запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

ТСН.ua

Як повідомлялося, 21 травня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочалося воно іспитом з хімії. ЗНО триватиме до 15 червня. Тоді випускники шкіл складатимуть іспит з географії.

Новини України: випускники вже сьогодні писатимуть ЗНО з історії

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