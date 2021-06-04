Абитуриенты сдают ВНО по истории Украины: что необходимо иметь с собой

Для участия в тестировании зарегистрировались почти 300 000 человек.
Абитуриенты сегодня, 4 июня, будут сдавать внешнее независимое оценивание по истории Украины.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок.
Для участия в тестировании зарегистрировались почти 300 тысяч абитуриентов. Каждый из участников будет иметь 2,5 ч. на выполнение всех задач. Их в тесте — 60.
Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Само же ВНО начнется в 11:00. Если участник прибудет в пункт тестирования позже, его не допустят. Кто не сможет попасть на тестирование по уважительным причинам, должен в течение пяти дней подать заявку в региональный центр оценивания качества образования, чтобы принять участие в дополнительной сессии.
С собой участник ВНО должен иметь:
- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорт или другой документных, удостоверяющий личность;
- приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Как сообщалось, 21 мая в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по химии. ВНО продлится до 15 июня. Тогда выпускники школ будут сдавать экзамен по географии.