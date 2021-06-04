Абитуриенты сдают ВНО по истории Украины: что необходимо иметь с собой

Для участия в тестировании зарегистрировались почти 300 000 человек.

Абитуриенты сегодня, 4 июня, будут сдавать внешнее независимое оценивание по истории Украины.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Для участия в тестировании зарегистрировались почти 300 тысяч абитуриентов. Каждый из участников будет иметь 2,5 ч. на выполнение всех задач. Их в тесте — 60.

Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Само же ВНО начнется в 11:00. Если участник прибудет в пункт тестирования позже, его не допустят. Кто не сможет попасть на тестирование по уважительным причинам, должен в течение пяти дней подать заявку в региональный центр оценивания качества образования, чтобы принять участие в дополнительной сессии.

С собой участник ВНО должен иметь:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или другой документных, удостоверяющий личность;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

ТСН.ua

Как сообщалось, 21 мая в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по химии. ВНО продлится до 15 июня. Тогда выпускники школ будут сдавать экзамен по географии.

Новости Украины: выпускники уже сегодня будут писать ВНО по истории

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