ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов

Порог "сдал/не сдал" ВНО по химии составляет 14 баллов.
Внешнее независимое оценивание по химии, которое состоялось 21 мая, не составили более 10% абитуриентов.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Сегодня, 3 июня, состоялось первое заседание экспертной комиссии при УЦОКО. Порог "сдал/не сдал" ВНО по химии составляет 14 баллов. "От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по химии, порог "сдал/не сдал" не преодолели 10,8%", — говорится в сообщении.
В тестировании основной сессии ВНО-2021 по химии приняли участие 9885 человек — это 77,6% от общего количества зарегистрированных. Кроме того, шесть участников не допустили к пунктам тестирования из-за опоздания и отсутствие документа, удостоверяющего личность
К слову, заседание экспертной комиссии по установлению порога "сдал/не сдал" по иностранным языкам, математике, физике состоится 17 июня, по украинскому языку и литературе, по украинскому языку, истории Украины, биологии — 24 июня, а по географии — 25 июня.
Как сообщалось, 21 мая в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по химии. ВНО продлится до 15 июня. Тогда выпускники школ будут сдавать экзамен по географии.