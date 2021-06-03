ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов

Порог "сдал/не сдал" ВНО по химии составляет 14 баллов.

Внешнее независимое оценивание по химии, которое состоялось 21 мая, не составили более 10% абитуриентов.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Сегодня, 3 июня, состоялось первое заседание экспертной комиссии при УЦОКО. Порог "сдал/не сдал" ВНО по химии составляет 14 баллов. "От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по химии, порог "сдал/не сдал" не преодолели 10,8%", — говорится в сообщении.

В тестировании основной сессии ВНО-2021 по химии приняли участие 9885 человек — это 77,6% от общего количества зарегистрированных. Кроме того, шесть участников не допустили к пунктам тестирования из-за опоздания и отсутствие документа, удостоверяющего личность

К слову, заседание экспертной комиссии по установлению порога "сдал/не сдал" по иностранным языкам, математике, физике состоится 17 июня, по украинскому языку и литературе, по украинскому языку, истории Украины, биологии — 24 июня, а по географии — 25 июня. Как сообщалось, 21 мая в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по химии. ВНО продлится до 15 июня. Тогда выпускники школ будут сдавать экзамен по географии. Новости Украины: как прошло первое ВНО в этом году

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