ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів

Поріг "склав/не склав" ЗНО з хімії становить 14 балів.

Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії, яке відбулося 21 травня, не склали понад 10% абітурієнтів.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Сьогодні, 3 червня, відбулося перше засідання експертної комісії при УЦОЯО. Поріг "склав/не склав" ЗНО з хімії становить 14 балів. "Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з хімії, поріг "склав/не склав" не подолали 10,8%", - йдеться у повідомленні.

У тестуванні основної сесії ЗНО-2021 з хімії взяли участь 9885 осіб - це 77,6% від загальної кількості зареєстрованих. Крім того, шість учасників не допустили до пунктів тестування через запізнення та відсутність документа, що посвідчує особу

До слова, засідання експертної комісії зі встановлення порога "склав/не склав" з іноземних мов, математики, фізики відбудеться 17 червня, української мови і літератури, української мови, історії України, біології - 24 червня, а з географії - 25 червня. Як повідомлялося, 21 травня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочалося воно іспитом з хімії. ЗНО триватиме до 15 червня. Тоді випускники шкіл складатимуть іспит з географії. Новини України: як відбулося перше цьогорічне ЗНО

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