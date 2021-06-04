Елізабет Герлі в сукні з глибоким декольте відвідала концерт в Альберт-холі

55-річна британка сходила на благодійний захід.

Елізабет Герлі була зазнімкована фотографами, коли поверталася додому після відвідин першого за довгий час локдауна благодійного гала-концерту British Ballet, 3 червня 2021 року в Лондоні.

Захід відбувся в лондонському Royal Albert Hall. 55-річна Герлі з'явилася на вечорі в сукні з глибоким декольте, яка складалася з топа і спідниці з красивою діамантовою брошкою і розрізом. В руках у зірки була маленька леопардова сумка. Герлі зробила насичений вечірній макіяж, одягла прикрасу з кулоном на шиї і уклала волосся. Також на акторці були босоніжки на високих шпильках.

Елізабет Герлі / Getty Images

У своєму Instagram Елізабет поділилася невеликим роликом і показала свій образ, продефілювавши домом.

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