"Я не живу, я — тінь": мати Олеся Бузини розповіла, як "шість років шукає правди"

Пані Валентина наголосила, що кожна людина має право на життя, незалежно від політичних поглядів.

Валентина Бузина — мати скандального проросійського журналіста Олеся Бузини, вбитого у квітні 2015 року, розповіла, як пережила втрату сина.

Про це вона заявила 3 червня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Мене може зрозуміти тільки та людина, яка втратила сина чи доньку. Я не живу, я — тінь. І мені іноді дуже боляче чути, як говорять про мого сина. Хоча це зовсім не так, хоча це зовсім не правда. Я зараз не хочу заходити в далекі деталі", — заявила мати вбитого журналіста.

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Пані Валентина наголосила, що кожна людина має право на життя, має право вільно висловлювати свої думки. І життя кожної людини повинна захистити держава.

"Трапилось так, що вже сьомий рік не можу добитися справедливості, хоча я весь час за неї борюся і намагаюся це робити. Хочу, щоб вся Україна мене почула: мною керує не помста. Я дуже віруююча людина і по життю я всепрощенець. І Олесь теж був таким. Олесь міг швидко запалитись, але тут же відійти. І, якщо в чомусь був неправий — то попросить вибачення. Але, якщо правий — то хоч гризи землю — але буде відстоювати свою думку", — розповіла вона.

Мати Олеся Бузини переконана, що народила і виховала прекрасного сина. Жінка розповіла, що на його могилу незнайомі їй люди постійно несуть квіти.

"Я народила і виховала прекрасного сина. Не тільки для себе сина, я виховала для України. І те, як люди ходять до могили Олеся — я впевнена і переконана, що його життя було недаремне. Коли я приходжу на могилу, а там я буваю майже щодня, я там завжди бачу свіжі квіти, які несуть люди — прості люди, і ту правду, яку мені приходилось за всі шість років добиватися", — підсумувала Валентина Бузина.

Мати вбитого Олеся Бузини розповіла, що вже сьомий рік не може добитися справедливості

Нагадаємо, Олесь Бузина був убитий 16 квітня 2015 року в Києві у дворі свого багатоквартирного будинку. 18 червня міліція затримала двох підозрюваних у вбивстві — активіста націоналістичної організації, колишнього бійця батальйону МВС "Київ-2" і "Гарпун" Андрія Медведька та борця з незаконним будівництвом Дениса Поліщука.

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