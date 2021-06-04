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"Я не живу, я — тінь": мати Олеся Бузини розповіла, як "шість років шукає правди"

"Я не живу, я — тінь": мати Олеся Бузини розповіла, як "шість років шукає правди"

Пані Валентина наголосила, що кожна людина має право на життя, незалежно від політичних поглядів.

Валентина Бузина — мати скандального проросійського журналіста Олеся Бузини, вбитого у квітні 2015 року, розповіла, як пережила втрату сина.

Про це вона заявила 3 червня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Мене може зрозуміти тільки та людина, яка втратила сина чи доньку. Я не живу, я — тінь. І мені іноді дуже боляче чути, як говорять про мого сина. Хоча це зовсім не так, хоча це зовсім не правда. Я зараз не хочу заходити в далекі деталі", — заявила мати вбитого журналіста.

Пані Валентина наголосила, що кожна людина має право на життя, має право вільно висловлювати свої думки. І життя кожної людини повинна захистити держава.

"Трапилось так, що вже сьомий рік не можу добитися справедливості, хоча я весь час за неї борюся і намагаюся це робити. Хочу, щоб вся Україна мене почула: мною керує не помста. Я дуже віруююча людина і по життю я всепрощенець. І Олесь теж був таким. Олесь міг швидко запалитись, але тут же відійти. І, якщо в чомусь був неправий — то попросить вибачення. Але, якщо правий — то хоч гризи землю — але буде відстоювати свою думку", — розповіла вона.

Мати Олеся Бузини переконана, що народила і виховала прекрасного сина. Жінка розповіла, що на його могилу незнайомі їй люди постійно несуть квіти.

"Я народила і виховала прекрасного сина. Не тільки для себе сина, я виховала для України. І те, як люди ходять до могили Олеся — я впевнена і переконана, що його життя було недаремне. Коли я приходжу на могилу, а там я буваю майже щодня, я там завжди бачу свіжі квіти, які несуть люди — прості люди, і ту правду, яку мені приходилось за всі шість років добиватися", — підсумувала Валентина Бузина.

Мати вбитого Олеся Бузини розповіла, що вже сьомий рік не може добитися справедливості

Мати вбитого Олеся Бузини розповіла, що вже сьомий рік не може добитися справедливості

Нагадаємо, Олесь Бузина був убитий 16 квітня 2015 року в Києві у дворі свого багатоквартирного будинку. 18 червня міліція затримала двох підозрюваних у вбивстві — активіста націоналістичної організації, колишнього бійця батальйону МВС "Київ-2" і "Гарпун" Андрія Медведька та борця з незаконним будівництвом Дениса Поліщука.

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