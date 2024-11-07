Алло профінансувала медичний 3D-друк для військових на 6 мільйонів гривень

В 3D-лабораторії вже налагоджено проєктування та друк потрібних для пацієнтів виробів.

Впродовж півроку маркетплейс інноваційних товарів Алло фінансував роботу медичної 3D-лабораторії в Superhumans Center: щомісяця компанія передавала 1 млн гривень на друк виробів для протезування та реабілітації пацієнтів із важкими травмами. За підтримки компанії в рамках благодійного проєкту «Інновації заради руху» поліпшено якість життя близько 360 пацієнтів. Загалом за допомогою трьох різних технологій друку виготовлено понад півтисячі індивідуальних виробів: близько 120 накладок на протези, понад 60 ортезів, 25 анатомічних моделей, 5 куксоприймачів та близько 350 адаптивних девайсів, запчастин для протезів, реабілітаційних пристроїв для полегшення виконання різних активностей та рухів та багато тестових виробів, які допомагали зі створенням індивідуальних виробів для пацієнтів.

«Для тисяч військових та цивільних протезування та реабілітація – можливість повернутися до життя. 6 мільйонів гривень, що ми передали для 3D-лабораторії, пішли на матеріали для медичного 3D-друку. Ця технологія дала можливість пришвидшити виготовлення елементів протезування та здешевити їхню вартість без втрати якості, а значить – допомогти більшій кількості людей», — зазначає Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу Алло.

В 3D-лабораторії вже налагоджено проєктування та друк потрібних для пацієнтів виробів.

Накладки на протези кінцівок двох типів: косметичні сітчасті, щоб прикрити деталі протезу та надати форму кінцівки, та суцільні, які захищають протез у польових умовах та сприяють його безпечному використанню. Якщо побачите ветерана, у якого на протезі зображено тризуб чи череп, то ця накладка з 3D-лабораторії.

двох типів: косметичні сітчасті, щоб прикрити деталі протезу та надати форму кінцівки, та суцільні, які захищають протез у польових умовах та сприяють його безпечному використанню. Якщо побачите ветерана, у якого на протезі зображено тризуб чи череп, то ця накладка з 3D-лабораторії. Адаптивні вироби для реабілітації потрібні для розробки кінцівок та підвищення їхньої функціональної незалежності. Адаптивні вироби заохочують пацієнтів до фізичної активності та відпрацювання рухів як до протезування, так і після.

потрібні для розробки кінцівок та підвищення їхньої функціональної незалежності. Адаптивні вироби заохочують пацієнтів до фізичної активності та відпрацювання рухів як до протезування, так і після. Анатомічні моделі травм обличчя допомагають у проведенні операцій зі щелепно-лицевої хірургії нового рівня. 3авдяки такій ЗD-моделі лікарі мають змогу ретельно вивчити травму пацієнта, спроєктувати реконструкцію обличчя та якнайкраще підготуватися до операції.

В лабораторії також виробляють індивідуальні ортези для захисту кінцівок, куксоприймачі тощо.

«Команда Superhumans Center запроваджує найсучасніші технології в протезуванні та хірургії. Ми хочемо, щоб останні світові ноу-хау були доступними для українців. Наше партнерство з компанією Алло впродовж 6 місяців забезпечило функціонування 3D-лабораторії: фахівці не лише мали доступ до найкращих матеріалів, тренінгів та програмного забезпечення, але і навчали команду та пацієнтів технологіям 3D-друку», – коментує Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

За умовами благодійного проєкту «Інновації заради руху», маркетплейс Алло переказував з кожної оплати покупки банківською карткою на сайті allo.ua та в мобільному застосунку 100 гривень на медичні інновації та 3D-принтинг, який здешевлює та пришвидшує процес реабілітації пацієнтів.

Це вже друга співпраця Алло з Superhumans Center. За підсумками обох проєктів компанія зібрала й перерахувала 21 мільйон гривень: 15 мільйонів було спрямовано на виготовлення високотехнологічних протезів верхніх та нижніх кінцівок для дев’ятьох пацієнтів Superhumans Center, а 6 мільйонів – на закупівлю матеріалів для 3D-друку потрібних елементів протезів та реабілітації для кожного другого пацієнта, які на час підтримки перебували у Центрі.