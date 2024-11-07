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Алло профінансувала медичний 3D-друк для військових на 6 мільйонів гривень Новини компаній

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Алло профінансувала медичний 3D-друк для військових на 6 мільйонів гривень

В 3D-лабораторії вже налагоджено проєктування та друк потрібних для пацієнтів виробів.

Впродовж півроку маркетплейс інноваційних товарів Алло фінансував роботу медичної 3D-лабораторії в Superhumans Center: щомісяця компанія передавала 1 млн гривень на друк виробів для протезування та реабілітації пацієнтів із важкими травмами. За підтримки компанії в рамках благодійного проєкту «Інновації заради руху» поліпшено якість життя близько 360 пацієнтів. Загалом за допомогою трьох різних технологій друку виготовлено понад півтисячі індивідуальних виробів: близько 120 накладок на протези, понад 60 ортезів, 25 анатомічних моделей, 5 куксоприймачів та близько 350 адаптивних девайсів, запчастин для протезів, реабілітаційних пристроїв для полегшення виконання різних активностей та рухів та багато тестових виробів, які допомагали зі створенням індивідуальних виробів для пацієнтів.

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«Для тисяч військових та цивільних протезування та реабілітація – можливість повернутися до життя. 6 мільйонів гривень, що ми передали для 3D-лабораторії, пішли на матеріали для медичного 3D-друку. Ця технологія дала можливість пришвидшити виготовлення елементів протезування та здешевити їхню вартість без втрати якості, а значить – допомогти більшій кількості людей», — зазначає  Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу Алло. 

В 3D-лабораторії вже налагоджено проєктування та друк потрібних для пацієнтів виробів.

  • Накладки на протези кінцівок двох типів: косметичні сітчасті, щоб прикрити деталі протезу та надати форму кінцівки, та суцільні, які захищають протез у польових умовах та сприяють його безпечному використанню. Якщо побачите ветерана, у якого на протезі зображено тризуб чи череп, то ця накладка з 3D-лабораторії.
  • Адаптивні вироби для реабілітації потрібні для розробки кінцівок та підвищення їхньої функціональної незалежності. Адаптивні вироби заохочують пацієнтів до фізичної активності та відпрацювання рухів як до протезування, так і після.
  • Анатомічні моделі травм обличчя допомагають у проведенні операцій зі щелепно-лицевої хірургії нового рівня. 3авдяки такій ЗD-моделі лікарі мають змогу ретельно вивчити травму пацієнта, спроєктувати реконструкцію обличчя та якнайкраще підготуватися до операції.

В лабораторії також виробляють індивідуальні ортези для захисту кінцівок, куксоприймачі  тощо.

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«Команда Superhumans Center запроваджує найсучасніші технології в протезуванні та хірургії. Ми хочемо, щоб останні світові ноу-хау були доступними для українців. Наше партнерство з компанією Алло впродовж 6 місяців забезпечило функціонування 3D-лабораторії: фахівці не лише мали доступ до найкращих матеріалів, тренінгів та програмного забезпечення, але і навчали команду та пацієнтів технологіям 3D-друку», – коментує Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

За умовами благодійного проєкту «Інновації заради руху», маркетплейс Алло переказував з кожної оплати покупки банківською карткою на сайті allo.ua та в мобільному застосунку 100 гривень на медичні інновації та 3D-принтинг, який здешевлює та пришвидшує процес реабілітації пацієнтів.

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Це вже друга співпраця Алло з Superhumans Center. За підсумками обох проєктів компанія зібрала й перерахувала 21 мільйон гривень: 15 мільйонів було спрямовано на виготовлення високотехнологічних протезів верхніх та нижніх кінцівок для дев’ятьох пацієнтів Superhumans Center, а 6 мільйонів – на закупівлю матеріалів для 3D-друку потрібних елементів протезів та реабілітації для кожного другого пацієнта, які на час підтримки перебували у Центрі. 

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