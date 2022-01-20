Арестович потрапив до бази "Миротворця"

Його називають "професійним провокатором"
Колишнього позаштатного радника голови Офісу президента та ексспікера делегації України в ТКГ Олексія Арестовича внесли до бази "Миротворця".
Інформація про це з'явилася на сайті "Миротворця" 19 січня 2022 року.
Там його називають "професійним провокатором". У "Миротворці" також наголошують про його "участь в актах гуманітарної агресії проти України", "свідому участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України", "дискредитацію Державних органів влади та управління".
Як повідомлялося, днями Олексій Арестович звільнився з Офісу президента та ТКГ. Він уточнив, що звільнився за власним бажанням. До слова, 28 жовтня 2020 року був призначений спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу. Від 1 грудня 2020 року працював позаштатним радником голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.
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