Арестович попал в базу "Миротворца"

Его называют "профессиональным провокатором"

Бывший внештатный советник главы Офиса президента и экс-спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович был внесен в базу "Миротворца".

Информация об этом появилась на сайте Миротворца 19 января 2022 года.

Там его называют "профессиональным провокатором". В "Миротворце" также подчеркивают его "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", "сознательном участим в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины", "дискредитацию Государственных органов власти и управления".

Как сообщалось, на днях Алексей Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ. Он уточнил, что уволился по собственному желанию. К слову, 28 октября 2020 года был назначен спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу. С 1 декабря 2020 года работал внештатным советником главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны.

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