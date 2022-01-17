"Личные причины": Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ

"Личные причины": Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ

Арестович уточнил, что уволился по собственному желанию.

Алексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента и с должности спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии "4 канала".

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Арестович сообщил, что уходит с должностей по собственному желанию по "личным причинам". На следующем заседании ТКГ по Донбассу он уже не будет участвовать.

По его словам, эта "информация пока неофициальна".

Напомним, Алексей Арестович 28 октября 2020 года был назначен спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

С 1 декабря 2020 года работал внештатным советником главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны.

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