Россия требует признать "Спутник V" для открытия КПВВ на Донбассе — Арестович

Также российская сторона в ТКГ требует признать "документы", которые выдают оккупанты о прививках в ОРДЛО.

Для открытия КПВВ на линии столкновения Россия требует, чтобы Украина признала вакцину "Спутник V" и "справки" об иммунизации этим препаратом.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, представитель Офиса Президента Алексей Арестович, информирует телеканал "Дом".

Арестович напомнил, что на последнем заседании ТКГ 22 декабря не удалось договориться об открытии всех КПВВ.

"Закрыты они (КПВВ — Ред.) из-за того, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых "ЛНР" и "ДНР". Их задача вывести Россию за рамки конфликта, сделать вид, что РФ — посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем", — сказал советник руководителя ОП.

По его словам, российская сторона в ТКГ требует признать вакцину "Спутник V" и "документы", которые выдают оккупанты о прививках в ОРДЛО.

"Наши КПВВ уже более года открыты. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и " ЛНР". Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем", — подытожил Арестович.

Ранее в ТКГ рассказали, когда может решиться вопрос обмена пленными.

Читайте также: