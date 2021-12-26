На побережье Ливии выбросило тела 27 мигрантов

Мигранты на лодке хотели пересечь Средиземное море и попасть в Европу.

На западе Ливии на побережье выбросило не менее 27 мигрантов, которые на лодке направлялись в Европу.

Об этом информируетAl Jazeera.

Тела мигрантов, в том числе младенца и двух женщин, нашли в двух местах в прибрежном городе Хомс, примерно в 90 км от столицы Триполи. Еще троих мигрантов удалоь спасти.

"Разложение тел свидетельствует о том, что авария произошла несколько дней назад", — рассказали в местном филиале Красного Полумесяца.

AFP

По информации Международной организации по миграции, в этом году около 1500 мигрантов утонули в результате многочисленных аварий на центральном Средиземноморском маршруте. Около 30 тыс. мигрантов были перехвачены и возвращены в Ливию.

Ранее сообщалось, что около 13 мигрантов погибли в третьем за неделю крушении лодки в водах Греции.

Напомним, что трагедия в проливе Ла-Манш, где погибли по крайней мере 27 плывущих на лодке мигрантов, могла произойти из-за жадных и жестоких контрабандистов.

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