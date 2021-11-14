Обвинили в контрабанде: в Греции будут судить двух молодых волонтеров за помощь мигрантам

Обвинили в контрабанде: в Греции будут судить двух молодых волонтеров за помощь мигрантам

Сотни волонтеров, спасавших мигрантов в море, покинули Грецию, опасаясь, что они могут быть следующими.

В Греции двое волонтеров будут судить за то, что они спасали мигрантов в море.

Об этом сообщает The Guardian.

27-летний ирландский студент юридического факультета Шон Биндер и его сирийская подруга Сара Мардини вынуждены отказаться от волонтерства.

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Шон Биндер был арестован на острове Лесбос еще в 2018 году, когда работал волонтером в неправительственной организации Emergency Response Center International. Он провел в тюрьме несколько месяцев и был освобожден, хотя уголовное производство против него не было закрыто.

Биндер и его подруге Мардини выдвинули официальные обвинения в контрабанде, участии в преступной организации, мошенничестве, отмывании денег и даже шпионаже.

"У меня есть опыт работы водолаза-спасателя. Также я учился в подростковом возрасте в школе дайвинга. Я почувствовал, что имею соответствующие навыки (для спасения мигрантов — Ред.)", — рассказывал Шон.

Парень помогал спасать беженцев, которые на небольших лодках пересекали Средиземное море в поисках лучшей жизни в Европе.

The Observer

Его подруга Сара Мардини прославилась тем, что три года назад спасла других беженцев от, казалось бы, верной смерти, когда их шлюпка опрокинулась после выезда из Турции. Лишь трое из 20 человек на борту умели плавать. Сара и ее сестра Юсра, прыгнули в море и толкали лодку, пока она не достигла Лесбоса.

"Любой, кто пытается оказать помощь мигрантам в море, они (греческие власти— Ред.) рассматривают как контрабандиста, а не как спасателя-волонтера", — отмечает Шон Биндер.

По его словам, ни одна поисково-спасательная организация на острове Лесбос не работает из-за преследования. Сотни волонтеров покинули Грецию, опасаясь, что они могут быть следующими.

"Сара и Шон должны быть примером для подражания нашему обществу, но вместо этого они рискуют провести лучшие годы своей жизни за решеткой, просто делая правильные вещи", — отмечает правозащитник Гиоргос Космопулос, который будет наблюдать за судебным процессом из Брюсселя.

Тем временем более 60 евродепутатов написали открытое письмо в поддержку Биндера и его подруги.

Напомним, что десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

10 ноября в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

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