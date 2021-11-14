Звинуватили у контрабанді: у Греції судитимуть двох молодих волонтерів за допомогу мігрантам

Звинуватили у контрабанді: у Греції судитимуть двох молодих волонтерів за допомогу мігрантам

Сотні волонтерів, які рятували мігрантів у морі, покинули Грецію, боячись, що вони можуть бути наступними.

У Греції двох волонтерів судитимуть за те, що вони рятували мігрантів у морі.

Про це інформує The Guardian.

27-річний ірландський студент юридичного факультету Шон Біндер та його сирійська подруга Сара Мардіні змушені відмовитися від волонтерства.

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Шон Біндер був заарештований на острові Лесбос ще у 2018 році, коли працював волонтером в неурядовій організації Emergency Response Center International. Він провів у в’язниці декілька місяців і був звільнений, хоча кримінальне провадження проти нього не закрили.

Біндеру і його подрузі Мардіні висунули офіційні звинувачення у контрабанді, участі у злочинній організації, шахрайстві, відмиванні грошей і навіть шпигунстві.

"Я маю досвід роботи водолаза-рятувальника. Також я навчався в підлітковому віці у школі дайвінгу. Я відчув, що маю відповідні навички (для порятунку мігрантів — Ред.)", — розповідав Шон.

Хлопець допомагав рятувати біженців, які на невеликих човнах перетинали Середземне мору у пошуках кращого життя у Європі.

The Observer

Його подруга Сара Мардіні прославилася тим, що три року тому врятувала інших біженців від, здавалося б, вірної смерті, коли їх шлюпка перекинулася після виїзду з Туреччини. Лише троє з 20 осіб на борту вміли плавати. Сара та її сестра Юсра, стрибнули в море і штовхали човен, поки він не досяг Лесбосу.

"Будь-кого, хто намагається надати допомогу мігрантам у морі, вони (грецька влада— Ред.) розглядають як контрабандиста, а не як рятувальника-волонтера", — зазначає Шон Біндер.

За його словами, наразі жодна пошуково-рятувальна організація на острові Лесбос не працює через переслідування. Сотні волонтерів покинули Грецію, боячись, що вони можуть бути наступними.

"Сара і Шон повинні бути прикладом для наслідування для нашого суспільства, але замість цього вони ризикують провести найкращі роки свого життя за ґратами, просто роблячи правильні речі", — наголошує правозахисник Гіоргос Космопулос, який буде спостерігати за судовим процесом з Брюсселя.

Тим часом понад 60 євродепутатів написали відкритий лист на підтримку Біндера та його подруги.

Нагадаємо, що десятки нелегальних мігрантів штурмом взяли білорусько-польський кордон.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

10 листопада у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.

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