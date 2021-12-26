На узбережжі Лівії викинуло тіла 27 мігрантів

Мігранти на човні хотіли перетнути Середземне море і потрапити до Європи.

На заході Лівії на узбережжя викинуло щонайменше 27 мігрантів, які човном прямували до Європи.

Про це інформує Al Jazeera.

Тіла мігрантів, зокрема немовля та двох жінок, знайшли в двох місцях у прибережному місті Хомс, приблизно за 90 км від столиці Тріполі. Ще трьох мігрантів було врятовано.

"Розкладання тіл свідчить про те, що аварія сталася кілька днів тому", — розповіли у місцевій філії Червоного Півмісяця.

AFP

За інформацією Міжнародної організації з міграції, у цьому році близько 1 500 мігрантів потонули в результаті численних аварій на центральному Середземноморському маршруті. Близько 30 тис. мігрантів було перехоплено і повернуто до Лівії.

Раніше повідомлялося, що близько 13 мігрантів загинули у третій за тиждень аварії човна у водах Греції.

Нагадаємо, що трагедія у протоці Ла-Манш, де загинули принаймні 27 мігрантів, які пливли на човні, могла статися через жадібних та жорстоких контрабандистів.

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