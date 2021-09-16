В лагерях для беженцев в Эфиопии происходили убийства и изнасилования

В лагерях для беженцев в Эфиопии происходили убийства и изнасилования

В Международной организации по правам человека сообщили о зверствах тыграйских ополченцев.

В Эфиопии, где продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками повстанческих отрядов из северного региона Тыграй, ополченцы насиловали и убивали эритрейских беженцев.

Об этом сообщает в четверг, 16 сентября, агентство Reuters со ссылкой на доклад Международной организации по правам человека.

Десятки тысяч эритрейских беженцев живут в Тыграй — горной и бедной провинции, где проживает около 5 миллионов человек. От ноября 2020 года местные повстанцы борются с правительством Эфиопии и их союзниками из Эритреи. К беженцам здесь отношение предвзятое, поскольку они той же национальности, что и оккупационные эритрейские солдаты.

В докладе Международной организации по правам человека говорится о нападениях в двух лагерях для беженцев — Шимельби и Хитсатах. Правозащитники опиралась на интервью с 28 беженцами и другие источники, включая спутниковые снимки.

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"Мой муж имел на спине нашего 4-летнего мальчика, а на руках-6-летнего. Когда он вернулся, чтобы помочь мне войти в церковь, они застрелили его", — цитируют слова одной из беженцев в докладе.

Некоторые женщины также сказали, что они были изнасилованы тыграйскимы бойцами, когда они убегали. Одна 27-летняя женщина сказала, что тыграйские бойцы изнасиловали ее вместе с ее 17-летней сестрой.

"Ужасные убийства, изнасилования и мародерство против эритрейских беженцев в Тыграе — это явные военные преступления", — сказала представительница Международной организации по правам человека Лаетиция Бадер.

Напомним, ранее в регионе Тыграй произошла массовая резня среди местных мирных жителей. Жертвами жестокого нападения стали от нескольких десятков до нескольких сотен человек, есть информация о 500 погибших.

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