В Эфиопии от голода страдают более 400 тысяч человек

В Эфиопии от голода страдают более 400 тысяч человек

По данным ООН, в стране переживают "самый сильный голод за последние десятилетия".

Последние боевые действия в эфиопском регионе Тыграй привели к голоду, от которого сейчас страдают более 400 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на Организацию Объединенных Наций в пятницу, 2 июля, сообщает ВВС.

Отмечается, что 33 тысячи детей серьезно недоедают, а еще 1,8 миллиона жителей региона оказались на грани голода.

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Старший служащий ООН по вопросам помощи Рамеш Раджасингем указал, что регион переживает "самый сильный голод за последние десятилетия".

"Около 5,2 миллиона человек по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, и подавляющее большинство из них — женщины и дети", — добавил Раджасингем.

Кроме того, несмотря на объявление о прекращении огня, в ООН не исключают риска "новых столкновений и быстрого ухудшения ситуации с безопасностью".

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На этой неделе правительство Эфиопии, которое ведет борьбу с региональными силами в Тыграе, объявило об одностороннем перемирии. Однако повстанцы пообещали выгнать своих "врагов" из региона.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, лауреат Нобелевской премии мира 2019 года, в ноябре прошлого года направил войска в северный регион для задержания и разоружения лидеров Народного фронта освобождения Тыграя, бывшей правящей партии региона.

Чиновник пообещал, что конфликт будет недолгим, однако боевые действия продолжались восемь месяцев, приведя к тысячам смертей и заставив более двух миллионов человек покинуть свои дома.

Также читайте В Эфиопии жертвами авиаудара по рынку стали десятки людей, военные блокируют проезд "скорых" Все стороны конфликта обвиняются в массовых убийствах и нарушениях прав человека. Известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы. Народный фронт освобождения Тыграя долгие годы был повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020 года администрация Тыграя провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным. Гражданская война в Эфиопии: может ли конфликт стать началом распада страны — Секретные материалы

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