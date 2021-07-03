В Эфиопии от голода страдают более 400 тысяч человек

По данным ООН, в стране переживают "самый сильный голод за последние десятилетия".
Последние боевые действия в эфиопском регионе Тыграй привели к голоду, от которого сейчас страдают более 400 тысяч человек.
Об этом со ссылкой на Организацию Объединенных Наций в пятницу, 2 июля, сообщает ВВС.
Отмечается, что 33 тысячи детей серьезно недоедают, а еще 1,8 миллиона жителей региона оказались на грани голода.
Старший служащий ООН по вопросам помощи Рамеш Раджасингем указал, что регион переживает "самый сильный голод за последние десятилетия".
"Около 5,2 миллиона человек по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, и подавляющее большинство из них — женщины и дети", — добавил Раджасингем.
Кроме того, несмотря на объявление о прекращении огня, в ООН не исключают риска "новых столкновений и быстрого ухудшения ситуации с безопасностью".
На этой неделе правительство Эфиопии, которое ведет борьбу с региональными силами в Тыграе, объявило об одностороннем перемирии. Однако повстанцы пообещали выгнать своих "врагов" из региона.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, лауреат Нобелевской премии мира 2019 года, в ноябре прошлого года направил войска в северный регион для задержания и разоружения лидеров Народного фронта освобождения Тыграя, бывшей правящей партии региона.
Чиновник пообещал, что конфликт будет недолгим, однако боевые действия продолжались восемь месяцев, приведя к тысячам смертей и заставив более двух миллионов человек покинуть свои дома.