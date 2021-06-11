В Эфиопии более 30 тысяч детей рискуют умереть от голода — ООН

Всего около 350 тысяч людей в Тыграе столкнулись с голодом. Это самый высокий показатель в мире с 2011 года.

В Эфиопии более 30 тысяч детей рискуют умереть от голода в охваченном конфликтом регионе Тыграй.

Об этом со ссылкой на заявление ООН т пятницы, 11 июня, сообщает AFP.

"Примерно 33 тысячи детей с тяжелой формой истощения в недоступных сейчас районах Тыграя подвергаются высокому риску смерти, — заявил журналистам в Женеве представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер. — Мир не может допустить этого".

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По его словам, детский фонд ООН работает с другими организациями, чтобы помочь в преодолении кризиса, но не имеет доступа к большей части региона.

Всего около 350 тысяч людей в Тыграе столкнулись с голодом. Это самый высокий показатель в мире со времен голода на Сомалийском полуострове в 2011 году, когда погибла четверть миллиона сомалийцев.

По данным ООН, более 90% из пяти миллионов жителей Тыграя нуждаются в экстренной продовольственной помощи. В связи с этим Организация Объединенных Наций обратилась за более чем 200 миллионами долларов.

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США и Европейский союз на этой неделе призвали к активизации международных усилий в борьбе с наступлением голода. Впрочем, международные организации, оказывающие помощь, жалуются на отсутствие доступа к региону со стороны эфиопских сил и войск из соседней Эритреи.

Кроме этого, волонтеры указывают на опасность работы гуманитарных работников в регионе, по меньшей мере девять из которых были убиты.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, лауреат Нобелевской премии мира 2019 года, в ноябре прошлого года направил войска в северный регион для задержания и разоружения лидеров Народного фронта освобождения Тыграя, бывшей правящей партии региона.

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Он пообещал, что конфликт будет недолгим, однако боевые действия продолжаются уже более шести месяцев, а количество сообщений о зверствах только увеличивается.

Известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы.

Народный фронт освобождения Тыграя долгие годы был повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020 года администрация Тыграя провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.

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