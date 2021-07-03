В Ефіопії від голоду страждають понад 400 тисяч людей

За даними ООН, в країні переживають "найсильніший голод за останні десятиліття".
Нещодавні бойові дії в ефіопському регіоні Тиграй призвели до голоду, від якого зараз страждають понад 400 тисяч людей.
Про це із посиланням на Організацію Об'єднаних Націй у п'ятницю, 2 липня, повідомляє ВВС.
Зазначається, що 33 тисячі дітей серйозно недоїдають, а ще 1,8 мільйона жителів регіону опинилися на межі голоду.
Старший службовець ООН з питань допомоги Рамеш Раджасінгем вказав, що регіон переживає "найсильніший голод за останні десятиліття".
"Близько 5,2 мільйона людей як і раніше потребують гуманітарної допомоги, і переважна більшість з них - жінки і діти", - додав Раджасінгем.
Окрім того, попри оголошення про припинення вогню, в ООН не виключають ризику "нових сутичок і швидкого погіршення ситуації з безпекою".
Цього тижня уряд Ефіопії, який веде боротьбу з регіональними силами в Тиграї, оголосив про одностороннє перемир'я. Однак повстанці пообіцяли вигнати своїх "ворогів" з регіону.
Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, лауреат Нобелівської премії миру 2019 року, в листопаді минулого року направив війська в північний регіон для затримання і роззброєння лідерів Народного фронту визволення Тиграю, колишньої правлячої партії регіону.
Посадовець пообіцяв, що конфлікт буде недовгим, однак бойові дії тривали вісім місяців, призвівши до тисяч смертей і змусивши понад два мільйони людей покинути свої будинки.