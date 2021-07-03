В Ефіопії від голоду страждають понад 400 тисяч людей

В Ефіопії від голоду страждають понад 400 тисяч людей

За даними ООН, в країні переживають "найсильніший голод за останні десятиліття".

Нещодавні бойові дії в ефіопському регіоні Тиграй призвели до голоду, від якого зараз страждають понад 400 тисяч людей.

Про це із посиланням на Організацію Об'єднаних Націй у п'ятницю, 2 липня, повідомляє ВВС.

Зазначається, що 33 тисячі дітей серйозно недоїдають, а ще 1,8 мільйона жителів регіону опинилися на межі голоду.

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Старший службовець ООН з питань допомоги Рамеш Раджасінгем вказав, що регіон переживає "найсильніший голод за останні десятиліття".

"Близько 5,2 мільйона людей як і раніше потребують гуманітарної допомоги, і переважна більшість з них - жінки і діти", - додав Раджасінгем.

Окрім того, попри оголошення про припинення вогню, в ООН не виключають ризику "нових сутичок і швидкого погіршення ситуації з безпекою".

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Цього тижня уряд Ефіопії, який веде боротьбу з регіональними силами в Тиграї, оголосив про одностороннє перемир'я. Однак повстанці пообіцяли вигнати своїх "ворогів" з регіону.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, лауреат Нобелівської премії миру 2019 року, в листопаді минулого року направив війська в північний регіон для затримання і роззброєння лідерів Народного фронту визволення Тиграю, колишньої правлячої партії регіону.

Посадовець пообіцяв, що конфлікт буде недовгим, однак бойові дії тривали вісім місяців, призвівши до тисяч смертей і змусивши понад два мільйони людей покинути свої будинки.

Також читайте В Ефіопії жертвами авіаудару по ринку стали десятки людей, військові блокують проїзд "швидких" Усі сторони конфлікту звинувачуються в масових вбивствах і порушеннях прав людини. Відомо, що збройні формування НФВТ значно перевершують урядові сили. Народний фронт звільнення Тиграю довгі роки був повстанським рухом, після чого перетворився на політичну партію. 9 вересня 2020 року адміністрація Тиграю провела в регіоні вибори без дозволу на те центрального уряду, яке оголосило голосування незаконним. Громадянська війна в Ефіопії: чи може конфлікт стати початком розпаду країни — Секретні матеріали

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