Надя Дорофєєва у помаранчевому бікіні похизувалася розкішними формами

Артистка поділилася звабливими кадрами.

Популярна співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, яка нещодавно в бікіні засвітила груди та плаский животик, потішила фанів новим оригінальним дописом.

У своєму фотоблогу зірка додала світлину та відео на яких млосно ніжиться у гамаку. У публікації виконавиця з келихом у руці, демонструє розкішне тіло в помаранчевому бікіні.

У дописі артистка написала, що хоч і може продати душу за пюре та оселедець, але літом надає перевагу більш легким стравам. І поділилася з фоловерами рецептом літньої брускети.

Для перегляду гортайте праворуч.

У коментарях шанувальники виконавиці засипали її компліментами та зазначили, що вона має розкішну талію.

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Нереально красива

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розсекретила, як називає свого чоловіка. Артистка обрала досить незвичне прізвисько для коханого.

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