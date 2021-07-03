Надя Дорофеева в оранжевом бикини похвасталась роскошными формами

Артистка поделилась привлекательными кадрами.
Популярная певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, которая недавно в бикини засветила грудь и плоский животик, порадовала фанатов новым оригинальным постом.
В своем фотоблоге звезда добавила фотографию и видео на которых томно нежится в гамаке. В публикации исполнительница с бокалом в руке, демонстрирует роскошное тело в оранжевом бикини.
Под постом артистка написала, что хотя и может продать душу за пюре и селедку, но летом предпочитает более легкие блюда. И поделилась с фолловерами рецептом летней брускетты.
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В комментариях поклонники исполнительницы засыпали ее комплиментами и отметили, что она имеет роскошную талию.
- Невозможно не смотреть на этот идеальный пресс
- Я схожу с ума от этой фигуры
- Нереально красивая
Напомним, недавно Надя Дорофеева рассекретила, как называет своего мужа. Артистка выбрала довольно необычное прозвище для любимого.