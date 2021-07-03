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Надя Дорофеева в оранжевом бикини похвасталась роскошными формами

Надя Дорофеева в оранжевом бикини похвасталась роскошными формами

instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка поделилась привлекательными кадрами.

Популярная певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, которая недавно в бикини засветила грудь и плоский животик, порадовала фанатов новым оригинальным постом.

В своем фотоблоге звезда добавила фотографию и видео на которых томно нежится в гамаке. В публикации исполнительница с бокалом в руке, демонстрирует роскошное тело в оранжевом бикини.

Под постом артистка написала, что хотя и может продать душу за пюре и селедку, но летом предпочитает более легкие блюда. И поделилась с фолловерами рецептом летней брускетты.

Для просмотра листайте вправо.

 

В комментариях поклонники исполнительницы засыпали ее комплиментами и отметили, что она имеет роскошную талию.

  • Невозможно не смотреть на этот идеальный пресс
  • Я схожу с ума от этой фигуры
  • Нереально красивая

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассекретила, как называет своего мужа. Артистка выбрала довольно необычное прозвище для любимого.