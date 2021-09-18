"Ми ж як Австрія": Арестович вигадав нову назву для України

"Ми ж як Австрія": Арестович вигадав нову назву для України

Раніше спікер ТКГ пропонував назву Русь-Україна.

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович знову запропонував перейменувати Україну.

Варіант нової назви він висловив в інтерв'ю Politeka.

Раніше Арестович запропонував назву Русь-Україна. Під час програми журналіст зачитував реакцію Мережі на його пропозицію. Один з користувачів висловив думку про те, щоб назвати Україну Америкою. На це радник Єрмака сказав: "Сполучені землі України можна було б назвати".

"Там широкий насправді простір. Ми ж як Австрія. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію і Німеччину. Вони міряють землями. У нас теж треба землями міряти. У нас є відокремлені райони географічно - зі своєю мікрокультурою, зі своїм маленьким субетносом, зі своїми звичаями, зі своєю історією. Землями їх називати було б в самий раз, наприклад. Плюс - це слово (землі) близьке кожному українцю", - сказав Арестович.

Як повідомлялося раніше, Олексій Арестович заявив, що Україну потрібно перейменувати в Русь-Україну, щоб забрати у Росії право на історію і спадщину Київської Русі.

Своєю чергою, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував ідею радника керівника Офісу президента. За словами голови парламенту, Україна сьогодні дійсно потрібні зміни, реформи, але їй точно не потрібна зміна назви.

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