Авіакомпанія «Українські вертольоти» ініціювала створення «Благодійної платформи «Дітям Героїв»

Допомога, яка змінює життя

З початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія «Українські вертольоти» надала благодійної допомоги на загальну суму 228 млн гривень. З них, 167 млн грн – на військову допомогу, 35 млн - для сімей загиблих захисників та майже 13 млн грн – дітям-сиротам полеглих Героїв. Компанія взяла під фінансову опіку 18 дітей круглих сиріт загиблих Героїв Київщини . Щомісяця на їхні потреби виділяє по 10 000 гривень на кожного і організовує для своїх підопічних розважальні, пізнавальні та оздоровчі заходи. Також планує взяти під фінансову опіку і дітей полеглих захисників Києва.

Саме тому авіакомпанія хоче розширити власну ініціативу й щоб небайдужий свідомий бізнес з інших регіонів, об’єднавшись, взяв під опіку дітей-сиріт аби покрити потреби круглих сиріт воїнів ЗСУ з усієї України.

Адже щодня в Україні зростає кількість дітей, які втратили тата чи маму на фронті. Це не просто цифри – це зламані дитячі долі, порожні місця за сімейним столом, мрії, що не стали реальністю.

«Кожна така історія – це біль, який відчуває вся країна. Ми не можемо повернути їм батьків, але можемо дати їм підтримку, безпеку та віру в майбутнє. Саме для цього ми створили благодійну платформу «Дітям Героїв» і хочемо знайти однодумців у цій справі. Тут присутні представники 28 компаній, які відповідально сплачують податки. Вони не вручають зарплати в конвертах, ховаючи гроші від нарахування військового збору. Таких називають білим бізнесом. Ми всі з вами однієї крові. Ота усмішка дітей-сиріт загиблих Героїв, яка виникає після спілкування з благодійниками, після отриманої допомоги, вона багато значить. Щоб охопити всіх дітей потрібно дуже і дуже багато зробити. Але ця робота вже починається зараз. Я думаю, що нас багато і ми зі свого боку плануємо ще провести регіональні зустрічі», – зазначив Голова ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Як працюватиме платформа

На першому етапі соціально-відповідальний бізнес бере під опіку дітей-сиріт загиблих Героїв із регіонів, які оберуть самі компанії. Далі - визначає кількість дітей і чим буде допомагати. В рамках ініціативи бізнес об’єднується, щоб закривати реальні потреби сиріт – від фінансової підтримки до освіти, лікування, психологічної допомоги та розвитку талантів.

Кожна компанія, яка долучається, сама визначає, яку суму та якій дитині допомагати. Це гнучкий, прозорий і чесний механізм, який дозволяє ефективно використовувати ресурси та дійсно змінювати життя дітей.

Чому це важливо

«Я радий, що бізнес дійсно працює не тільки відповідально, вбілу, а й готовий підставляти плече, там де держава не має ресурсу — підтримати діточок наших Героїв. Особливо це стосується тих, хто проживає у віддалених куточках країни, де доступ до необхідних ресурсів та допомоги може бути обмеженим. Наш обов’язок — забезпечити їм належну опіку, освіту та можливості для розвитку, адже це — майбутнє України», — додав заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

Долучитися може будь-який бізнес, незалежно від розміру. Це не лише про гроші – допомога може бути різною: фінансова підтримка, розважальні заходи, відвідування оздоровчих таборів, професійні курси, психологічна підтримка.

«Ми готові долучитися і забезпечити щомісячну матеріальну допомогу дітям круглим сиротам загиблих Героїв. Таких дітей на Закарпатті, де я маю бізнес, справді багато, бо ми, як тилова область приймаємо українців з прифронтових регіонів», - сказав Іван Синетар, засновник групи будівельно-девелоперських компаній, зокрема «Сі енд Пі Білдінг Корпорейшн».

Благодійна платформа соціально-відповідального бізнесу «Дітям Героїв» – це не просто про благодійність. Це про людяність, про силу спільноти, про наше майбутнє. Бо коли ми підтримуємо цих дітей, ми будуємо Україну, за яку боролися їхні батьки.