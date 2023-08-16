«Аврора» збирає 10 мільйонів гривень на допомогу саперам ЗСУ

Мережа мультимаркетів «Аврора» стартує масштабну акцію «Збережемо майбутнє зараз», щоб зібрати 10 мільйонів гривень для допомоги саперам Сил підтримки ЗСУ. Кошти компанія перерахує Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» на обладнання й амуніцію для розмінування.

Щоб долучитися до благодійного збору, з 16 серпня до 17 вересня в магазинах мережі «Аврора» потрібно купити магніт з гравіюванням за 29 грн або тубус зі звільненими херсонськими кришками за 199 грн. 100% коштів з продажу «Аврора» передасть до Фонду «Повернись живим».

Звільнені херсонські кришки мають незвичайну історію та особливу цінність. «Тін СерВіс» — виробник кришок для консервування, що знаходиться у селі Музиківка Херсонської області, пережив довготривалу окупацію, знищення товару та пошкодження виробничих потужностей. Але попри це завод вистояв. Вціліли і кришки для консервування, які «Аврора» замовила у заводу ще до початку повномасштабного вторгнення. Завдяки мужності працівників та підтримці партнерів сьогодні звільнені херсонські кришки можуть купувати клієнти «Аврори» та разом з цим допомагати розміновувати деокуповані території України.

Щоденно українські землі потерпають від ворожих дій. Окрім охорони кордонів, бойових дій на фронті та захисту неба в ЗСУ є ще одна важлива місія — розмінування територій. Тому важливість цього збору очевидна. Сапери, ризикуючи життям, дбають про наше спільне майбутнє. Їхня робота триває зараз і продовжуватиметься ще багато років після закінчення війни. Тож якісне обладнання та амуніція для них життєво необхідні.

В наших силах зібрати 10 мільйонів гривень та купити пікапи, металошукачі, рації, дрони, спорядження для захисту військових фахівців.

Заходьте до мультимаркетів «Аврора», купуйте звільнені херсонські кришки, які пережили окупацію й стали символом незламності, та долучайтесь до збору! Підтримуйте розмінування та подбайте про майбутнє України!