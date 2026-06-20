Батьки повернулися, але було запізно: у Рівному під час пожежі загинув 10-річний хлопчик

Трагедія у багатоповерхівці: 10-річний хлопчик спав у кімнаті й не зміг вибратися з полум'я

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В Рівному внаслідок пожежі в квартирі загинув 10-річний хлопчик.

Про це передає поліція Рівненської області.

За словам правоохоронців, 60-річний господар оселі, його 51-річна дружина, 14-річний син з інвалідністю та 2-річний онук перебували на кухні, коли відчули запах диму, що доносився зі спальні. Батьки почали евакуйовувати дітей. Коли повернулися за 10-річним сином, який спав у кімнаті, врятувати не встигли, адже вогонь швидко охопив приміщення. Малолітній хлопчик загинув.

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Рятувальники загасили полум’я, проте квартира вигоріла повністю.

До будинку також прийшла родичка сім’ї, яка від шоку втратила свідомість. Поліцейські-психологи швидко зреагували та надали жінці допомогу. Також із отруєнням до лікарні доставили трьох дітей та жінку із сусідньої квартири, загрози їх життю не має.

Наразі встановлено, що батьки мають восьмеро дітей, п’ятеро з яких повнолітні. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема й за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі чоловік загинув в авто, прикривши дівчину тілом під час удару РФ.

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