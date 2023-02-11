Безкоштовний доступ до IT-курсів для українців від The Linux Foundation: чого навчатимуть

Про які саме курси йде мова — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На платформі Prometheus анонсували про можливість надання доступу до курсів від The Linux Foundation. Всі вони мають переклад на українську мову. За допомогою курсів можна навчитися основ Linux, засадничих принципів Kubernetes та розподіленого розроблення з Git. Що відомо про ці курси?

Основи Linux

Стартує безкоштовний курс 20 лютого і триватиме 14 тижнів. За цей час, за словами авторів, слухачі витратять приблизно 5-7 годин на тиждень на навчання. Курс був розроблений для початківців. З його допомогою можна отримати знання про теоретичну базу Linux, навчитися використовувати командний рядок, графічний інтерфейс в основних сімействах дистрибутивів Linux.

Слухачі зможуть ознайомитися з методиками та інструментами, які використовуються системними адміністраторами та кінцевими користувачами Linux для виконання повсякденних завдань. Завдяки курсу можна навчитися орієнтуватися в основних дистрибутивах Linux, а пізніше продовжити свій шлях як розробник, системний адміністратор чи впевнений користувач.

Основи Kubernets

Цей курс стартує лише на початку березня і також триватиме 14 тижнів. Він розрахований, насамперед, на користувачів, які вже мають базові знання інтерфейсу командного рядка Linux (CLI) і розуміють контейнерні технології. Орієнтовно навантаження становитиме 2-3 години на тиждень.

Курс міститиме технічні інструкції, як розгорнути автономну і багаторівневу програму. Слухачі зможуть дізнатися про Secrets та ConfigMaps, а також навчаться використовувати Ingress.

Git для розподіленого розроблення програмного забезпечення

Даний курс стартує 23 лютого і буде тривати 14 тижнів. Щоб повністю опанувати всі матеріали, слухачам знадобиться 1-2 години на тиждень. Курс підходить для тих, хто вже має досвід розроблення на будь-якій ОС. Корисним буде досвід роботи за допомогою командного рядка, але це не обов'язкова умова.

Завдяки цьому курсу слухачі зможуть зрозуміти, що таке Git, як його встановлювати і ініціалізувати репозиторій, як вносити зміни до нього та робити його доступним для інших. Також як отримувати і використовувати зміни, які надіслали інші. Під час курсу слухачі навчаться знаходити помилки у чужих чи своїх роботах, знати основні процедури Git (клонування, створення коммітів, розгалуження, злиття, використання diff, перебазування тощо).