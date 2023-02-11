Бесплатный доступ к IT-курсам для украинцев от The Linux Foundation: чему будут учить

На платформе Prometheus анонсировали возможность предоставления доступа к курсам от The Linux Foundation. Все они имеют перевод на украинский язык. С помощью курсов можно научиться основам Linux, основополагающим принципам Kubernetes и распределенной разработке с Git. Что известно об этих курсах?

Основы Linux

Стартует бесплатный курс 20 февраля и продлится 14 недель. За это время, по словам авторов, слушатели потратят примерно 5-7 часов в неделю на обучение. Курс был разработан для начинающих. С его помощью можно получить знания о теоретической базе Linux, научиться использовать командную строчку, графический интерфейс в основных семействах дистрибутивов Linux.

Слушатели смогут ознакомиться с методиками и инструментами, используемыми системными администраторами и конечными пользователями Linux для выполнения повседневных задач. Благодаря курсу можно научиться ориентироваться в основных дистрибутивах Linux, а затем продолжить свой путь как разработчик, системный администратор или уверенный пользователь.

Основы Kubernets

Этот курс стартует только в начале марта и продлится 14 недель. Он рассчитан прежде всего на пользователей, уже имеющих базовые знания интерфейса командной строки Linux (CLI) и понимающих контейнерные технологии. Ориентировочно нагрузка будет составлять 2-3 часа в неделю.

Курс будет содержать технические инструкции, как развернуть автономную и многоуровневую программу. Слушатели смогут узнать Secrets и ConfigMaps, а также научатся использовать Ingress.

Git для распределенной разработки программного обеспечения

Данный курс стартует 23 февраля и продлится 14 недель. Чтобы полностью овладеть всеми материалами, слушателям понадобится 1-2 часа в неделю. Курс подходит для тех, кто уже имеет опыт разработки на любой операционной системе. Полезным будет опыт работы с помощью командной строки, но это не обязательное условие.

Благодаря этому курсу слушатели смогут понять, что такое Git, как его устанавливать и инициализировать репозиторий, как вносить изменения в него и делать его доступным другим. Как получать и использовать изменения, которые прислали другие. Во время курса слушатели научатся находить ошибки в чужих или своих работах, знать основные процедуры Git (клонирование, создание коммитов, разветвление, слияние, использование diff, перебазирование и т.д.).