Благодійний Фонд Братів Мкртчан продовжує допомагати мешканцям Донеччини

Благодійний Фонд Братів Мкртчан доставив на Донеччину черговий вантаж. Ідеться про дитяче харчування, лікарняні ліжка з матрацами, медичне обладнання для діалізу, інвалідні візки та реабілітаційне обладнання, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів і велику кількість вогнегасників.

«Допомога мешканцям прифронтових регіонів – пріоритет Фонду. Підтримуємо громади, що найбільше страждають від бойових дій. Сприяємо відновленню територій і полегшуємо життя людей. Разом з Донецькою ОДА доставляємо у регіон асортимент допомоги, який найбільше очікують люди, з урахуванням сезонних потреб регіону», - повідомляють у Благодійному Фонді Братів Мкртчан.

Благодійний Фонд Братів Мкртчан третій рік підтримує мешканців прифронтових областей, сприяє розвитку соціальних ініціатив, реалізує гуманітарні програми. Регулярно постачає продукти, металеві пічки для обігріву, генератори та інше інженерне обладнання для громадян. Медикам передають технологічне обладнання, машини швидкої допомоги, засоби індивідуального захисту.