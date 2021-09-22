Церковне свято 23 вересня: день святих Петра і Павла

Цього дня дивились на горобину і судили про те, якими будуть наступні місяці. Велика кількість ягід віщувала вогку осінь і сувору зиму.

23 вересня православна церква вшановує пам'ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. В 9 столітті, за царя Лева Ісаверяніна, святий Петро захищав православну віру від іконоборців і постраждав за це. Відомі чотири листи святого Федора Студита до святителя Петра. Про життя Павла, який також проповідував православ'я в Нікеї, жодних відомостей не збереглося.

Народні традиції і прикмети

Зазвичай саме 23 вересня на Петра та Павла було заведено зривати горобину і вішати грона над дахами будинків. Слов’яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвoроб.

До дня Петра і Павла дозрівала горобина від осінніх заморозків ставала солодкою (говорили, що дерево святкує свої іменини). З горобини готували спеціальні лікувальні настоянки, оскільки знали, що ця ягода має протизапальні властивості.

Цього дня також дивились на горобину і судили про те, якими будуть наступні місяці. Велика кількість ягід віщувала вогку осінь і сувору зиму.

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Що заборонено робити 23 вересня

Не можна починати нові справи, сваритися з близькими людьми, перебувати в поганому настрої

Не можна бажати комусь зла чи думати про лихе, тримати образу

Не годиться нині зловживати алкоголем, а також переїдати

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