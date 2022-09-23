Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сім мирних мешканців, 17- поранено

Лише протягом минулої доби, 22 вересня, військові країни-агресорки Росії вбили сім мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 880 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули троє мешканців Бахмута, двоє - Торецька, по одному загиблому в Часовому Яру та в Кліщіївці. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, 17 людей зазнали поранень. Найбільше постраждалих - семеро - у Торецьку. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2222 людини.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Окупанти агресорки Росії вдарили ракетою по житловому будинку в Торецьку. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття - від 9 до 7 поверху. Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів 19 людей, серед яких двоє дітей.

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