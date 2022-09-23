ЗСУ поранили російського генерал-майора Цокова

У результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове Збройні сили України поранили командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії генерал-майора Цокова.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Відомо, що генерала було евакуйовано 20 вересня поточного року.

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Окрім того, з 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону було доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців. Наразі здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія спробує поповнити мобілізованими солдатами підрозділи, які вже існують.

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