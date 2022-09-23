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ВСУ ранили российского генерал-майора Цокова

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ВСУ ранили российского генерал-майора Цокова

Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава.

В результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово Вооруженные силы Украины ранили командира 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии генерал-майора Цокова.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Известно, что генерал был эвакуирован 20 сентября текущего года.

Кроме того, с 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону было доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих. Сейчас осуществляются подготовительные мероприятия принять еще 200 тел в ближайшее время.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия попытается пополнить мобилизованными солдатами уже существующие подразделения.

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