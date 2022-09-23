ВСУ ранили российского генерал-майора Цокова

Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава.
В результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово Вооруженные силы Украины ранили командира 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии генерал-майора Цокова.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Известно, что генерал был эвакуирован 20 сентября текущего года.
Кроме того, с 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону было доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих. Сейчас осуществляются подготовительные мероприятия принять еще 200 тел в ближайшее время.
Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия попытается пополнить мобилизованными солдатами уже существующие подразделения.
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