Церковный праздник 23 сентября: день святых Петра и Павла

В этот день смотрели на рябину и судили о том, какими будут последующие месяцы. Большое количество ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

23 сентября православная церковь чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В 9 веке, при царе Льве Исаверянине, святой Петр защищал православную веру от иконоборцев и пострадал за это. Известны четыре письма святого Федора Студита к святителю Петру. О жизни Павла, который также проповедовал православие в Никее, никаких сведений не сохранилось.

Народные традиции и приметы

Обычно именно 23 сентября на Петра и Павла было принято срывать рябину и вешать кисти над крышами домов. Славяне верили, что это поможет им защититься от злых сил, лишить не только себя, но и домашних животных от болезней.

Ко дню Петра и Павла созревала рябина - от осенних заморозков ягода становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). Из рябины готовили специальные лечебные настои, поскольку знали, что эта ягода обладает противовоспалительными свойствами.

В этот день также смотрели на рябину и судили о том, какими будут последующие месяцы. Большое количество ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

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Что запрещено делать 23 сентября

Нельзя начинать новые дела, ссориться с близкими людьми, пребывать в плохом настроении

Нельзя желать кому-то зла или думать о зле, держать обиду

Негоже злоупотреблять алкоголем, а также переедать

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