Церковне свято 26 вересня: день святого Корнилія

Якщо цього дня йшов останній теплий дощ, це називали доброю прикметою.

26 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Корнилія, який жив в Римі в 1 столітті.

Згідно з Новим завітом, Корнилій був тим з язичників, які шанували Бога Ізраїлю, але не вступали в юдейську громаду. Одного разу Корнилію з'явився ангел і велів знайти святого Петра. Чоловік виконав вказівку, і Петро хрестив його в своєму будинку. Корнилій вважається першим язичником, який прийняв християнство. Згодом він з благословення Петра став єпископом і прославився тим, що зруйнував язичницький храм в місті Скепсії, після чого багато жителів повірили в Христа.

Народні традиції і прикмети

На Русі день святого Корнилія стали називати Корнілов, оскільки цього дня прибирали з гряд коренеплоди: ріпу, буряк, редьку, моркву. Вважалося, що від цього часу "корінь в землі не росте, а мерзне". Заморозки, які вже траплялися нерідко, могли погубити врожай.

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Корнілов вважався також останнім теплим днем ​​осені. Якщо йшов останній теплий дощ, це називали доброю прикметою. "Дощ до землі припадає - землю цілити починає", - говорили селяни.

З’їж в цей день редьку – хворіти будеш рідко

Поставити на стіл ріпу – до миру в сім’ї

Багато в городі чистої, пузатої, золотої ріпи – до багатства в будинку

Що заборонено робити 26 вересня

Заборонено розбивати дзеркало

Не можна влаштовувати вечірки

Краще відкласти прибирання в будинку

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