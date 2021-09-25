Церковне свято 26 вересня: день святого Корнилія

Якщо цього дня йшов останній теплий дощ, це називали доброю прикметою.
26 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Корнилія, який жив в Римі в 1 столітті.
Згідно з Новим завітом, Корнилій був тим з язичників, які шанували Бога Ізраїлю, але не вступали в юдейську громаду. Одного разу Корнилію з'явився ангел і велів знайти святого Петра. Чоловік виконав вказівку, і Петро хрестив його в своєму будинку. Корнилій вважається першим язичником, який прийняв християнство. Згодом він з благословення Петра став єпископом і прославився тим, що зруйнував язичницький храм в місті Скепсії, після чого багато жителів повірили в Христа.
Народні традиції і прикмети
На Русі день святого Корнилія стали називати Корнілов, оскільки цього дня прибирали з гряд коренеплоди: ріпу, буряк, редьку, моркву. Вважалося, що від цього часу "корінь в землі не росте, а мерзне". Заморозки, які вже траплялися нерідко, могли погубити врожай.
Корнілов вважався також останнім теплим днем осені. Якщо йшов останній теплий дощ, це називали доброю прикметою. "Дощ до землі припадає - землю цілити починає", - говорили селяни.
- З’їж в цей день редьку – хворіти будеш рідко
- Поставити на стіл ріпу – до миру в сім’ї
- Багато в городі чистої, пузатої, золотої ріпи – до багатства в будинку
Що заборонено робити 26 вересня
- Заборонено розбивати дзеркало
- Не можна влаштовувати вечірки
- Краще відкласти прибирання в будинку
Читайте також:
- Церковні свята у жовтні 2021: православний календар на місяць
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Вихідні і державні свята в жовтні 2021 Україні: скільки будемо відпочивати
- З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках
- Привітання з днем народження колезі — вітання в прозі, віршах, картинках