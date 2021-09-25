Церковный праздник 26 сентября: день святого Корнилия

Если в этот день шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой.
26 сентября православная церковь чтит память святого Корнилия, который жил в Риме в 1 веке.
Согласно Новому завету, Корнилий был тем из язычников, которые почитали Бога Израиля, но не вступали в иудейскую общину. Однажды Корнилию явился ангел и велел найти святого Петра. Мужчина выполнил указание, и Петр крестил его в своем доме. Корнилий считается первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии он по благословению Петра стал епископом и прославился тем, что разрушил языческий храм в городе Скепсии, после чего многие жители поверили в Христа.
Народные традиции и приметы
На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. Считалось, что с этого времени "корень в земле не растет, а мерзнет". Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.
Корнилье считался также последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. "Дождь к земле приходится — землю целить начинает", — говорили крестьяне.
- Съешь в этот день редьку — болеть будешь редко
- Поставить на стол репу — к миру в семье
- Во огороде чистой, пузатой, золотой репы — к богатству в доме
Что запрещено делать 26 сентября
- Запрещено разбивать зеркало
- Нельзя устраивать вечеринки
- Лучше отложить уборку в доме
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