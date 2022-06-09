Церковний календар на 10 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 10 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 10 червня в церковному календарі

10 червня вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 9 червня — день пам’яті преподобного Микити Сповідника

У п’ятницю, 10 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Микити Сповідника.

Жив преподобний Микита Сповідник у другій половині VIII століття та отримав сан єпископа за своє богоугодне життя. Від 726 до 775 року він також був архієпископом Халкідонським. Микита мужньо виступав проти різноманітної єресі, особливо іконоборчої.

Він завжди намагався допомагати нужденним, бідним, адже відрізнявся милосердям та добротою. Часто приймав він у своєму будинку мандрівників, піклувався про вдів і сиріт, заступався за ображенних.

Через те, що Микита виступав за іконошанування, пізніше його змістили з кафедри. Згодом відправили його на заслання до одного з палестинських монастирів. Там він і працював до самої своєї смерті, яка сталася на початку IX століття. Його мощі дарували зцілення від хвороб. Лише 843 року Константинопольський собор затвердив іконошанування. Тоді потерпілого через гоніння Микита був зарахований до лику святих.

Церковний календар на 10 червня: відео

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