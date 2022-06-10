10 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

10 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

10 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

10 червня 2022 року – п’ятниця. 107-й день війни Росії проти України. 161-й день року. Яке сьогодні, 10 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

10 червня - Всесвітній день морозива. Щорічний захід, який є популярним в багатьох країнах світу. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1786 року в США почали масово продавати ці холодні ласощі. Однак в світовій кулірнарії морозиво існувало задовго до цієї події. Відомо, що перші схожі десерти з'явилися тисячі років тому. Фруктовими соками з льодом любили смакувати китайські імператори.

Також 10 червня - Всесвітній день стилю модерн. Ініціатором запровадження цієї події став угорський журнал Szecessziós Magazin, який співпрацює з Музеєм приклидного мистецтва в Будапешті, 2013 року. Там і провели перше святкування. Захід підтримав європейський арт-рух в Іспанії та Бельгії.

А ще 10 червня - Всесвітній день ремісництва. Саме цього дня 1964 року в США відбулася перша конференція, в якій взяли участь художники, викладачі, ремісники та урядовці з 40 країн світу.

10 червня - Міжнародний день геральдики. Подія була створена 2013 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1128 року англійський король Генріх Перший Боклерк подарував своєму майбутньому зятю Жоффруа V Плантагенету на честь посвяти в лицарі щит з зображеними на ньому трьома золотими левами.

10 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

10 червня - день пам'яті Микити Сповідника / Фото: pixabay.com

10 червня в церковному календарі – день пам'яті Микити Сповідника. Жив він у другій половині VIII століття та боровся проти єресі іконоборства. За своє благочестиве життя отримав сан єпископа та був архієпископом Халкідонським. Милосердно ставився до бідних, нужденних, часто приймав в своєму домі мандрівників.

Пам’ятні дати 10 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 10 червня :

978 рік — князь Володимир сідає на київський престол;

1793 рік — у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;

1865 рік — у Мюнхені відбувається прем'єра опери Рихарда Ваґнера "Тристан та Ізольда";

1907 рік — французькі інженери брати Люм'єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій;

1909 рік — пасажирський корабель "Славонія", що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використовує сигнал SOS;

1917 рік — у Києві розпочинає роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд;

1918 рік — проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем);

1943 рік — угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;

1984 рік — американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;

2003 рік — Дует "Modern Talking" знову розпадається.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 червня

Які сьогодні іменини: Гнат, Дмитро, Денис, Микита, Захар, Макар, Павло.

10 червня народилися:

1911 рік — \український актор театру та кіно Петро Юхимович Вескляров;

1945 рік — українська акторка театру та кіно Наталія Дубровська;

1951 рік — український письменник і політичний діяч Василь Шкляр;

1965 рік — український вчений-економіст і політик Олексій Плотніков;

1976 рік — український журналіст і політик Андрій Шевченко.

Погода на 10 червня

10 червня в Києві похмура погода протягом всього дня, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі мінлива хмарність, зранку на зміну дрібному дощу прийде дощ з грозою, в другій половині дня знову дощ.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +18 вночі. У Львові +28 вдень та +16 вночі. У Харкові +30 вдень та +17 вночі. В Одесі +23 вдень та +18 вночі.