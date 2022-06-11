11 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

11 червня 2022 року – субота. 108-й день війни Росії проти України. 162-й день року. Яке сьогодні, 11 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

11 червня - Всесвітній день ляльки. Припадає щорічно на другу суботу червня. Лялька - одна з найулюбленіших іграшок в будь-якому віці. Головна мета цієї події - навчити людей дорожити тими, хто про них щиро піклується. Можна проявити свою любов, подарувавши рідній людині ляльку.

А ще 11 червня - День Жака-Іва Кусто. Якщо ви хоча б трішки цікавилися підводним світом, тоді це ім'я вам точно знайоме. Жак-Ів Кусто був великим поціновувачем природи і покорителем океану, а ще він відзначився як режисер та автор телевізійних програм. Дату обрали не випадково. Цього дня і народився Жак-Ів Кусто.

11 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

11 червня - день пам'яті преподобномучениці Теодосії / Фото: Pexels

11 червня в церковному календарі – день пам'яті преподобномучениці Теодосії. Жила преподобномучениця в VIII столітті. Батьки її старанно молилися, щоб в їхньому житті з'явилася дитина. Після їхньої смерті Теодосія жила та виховувалася в монастирі на честь святої мучениці Анастасії. Спочатку вона роздала усе своє майно бідним, а потім прийняла постриг. В той час зацарював імператор Лев, який був жорстоким гонителем християн і іконоборцем. Коли в Константинополі захотіли зняти мідний образ Спасителя, народ встав на захист ікони. На чолі люду була Теодосія. Її схопили і кинули до темниці. Через 8 днів її повели до імператора, а по дорозі сильно били. Жінка не витримала мук і померла.

Пам’ятні дати 11 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 11 червня:

1125 рік — хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;

1453 рік — падіння Візантійської імперії;

1474 рік — папа Римський ратифікує "Вічний мир" між імперією Габсбургів і Швейцарією;

1488 рік — шотландські повстанці схоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;

1496 рік — Христофор Колумб завершує свою другу подорож;

1509 рік — англійський король Генріх VIII одружується з Катериною Арагонською;

1580 рік — іспанські конкіскадори заснували Буенос-Айрес;

1742 рік — американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;

1742 рік — у Бреслау (Вроцлав) підписують договір, за яким Габсбурзька монархія визнає права Королівства Пруссія на Сілезію;

1770 рік — Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;

1776 рік — Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;

1889 рік — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;

1895 рік — за маршрутом Париж - Руан проводять перші у світі автоперегони;

1901 рік — острови Кука оголошують частиною Нової Зеландії;

1915 рік — британські війська захоплюють Німецький Камерун;

1915 рік — сербські війська захоплюють столицю Князівства Албанія Тирану;

1930 рік — американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;

1940 рік — Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголошують війну Королівству Італія;

1943 рік — Уругвай стає першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля;

1951 рік — Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;

1955 рік — під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапляється найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених;

1965 рік — королева Єлизавета II нагороджує музикантів групи "Бітлз" орденом Британської імперії;

1973 рік — в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;

1975 рік — видобувають першу нафту в Північному морі;

1982 рік — на екрани США виходить фільм Стівена Спілберга "Іншопланетянин";

1990 рік — Альберто Фухіморі перемагає письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу;

1992 рік — у Києві розпочинається перший конгрес молодих політиків України;

1993 рік — виходить в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду";

2002 рік — Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 червня

Які сьогодні іменини: Лука, Андрій, Іван, Олександр, Федот, Фелікс, Марія.

11 червня народилися:

1821 рік — український мемуарист Шевченко Варфоломій Григорович;

1861 рік — український диригент, композитор, музичний критик і піаніст Заремба Сигізмунд Владиславович;

1909 рік — український архітектор Борис Приймак;

1953 рік — український співак Віталій Білоножко;

1970 рік — українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця Анжеліка Рудницька;

1985 рік — українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка Інна Цимбалюк;

2000 рік — український футболіст Олександр Сирота.

Погода на 11 червня

11 червня в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, зранку дощ з грозою, під вечір дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +18 вночі. У Львові +22 вдень та +15 вдень. У Харкові +31 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +16 вночі.