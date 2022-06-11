Астрологічний прогноз на 11 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто братися за реалізацію нових проєктів – необхідно закінчити ті справи, які було розпочато раніше, але з якоїсь причини досі не було завершено. Серйозні рішення також у цей час краще не ухвалювати – велика ймовірність припуститися помилки. Угоди та контракти бажано укладати лише короткочасні – для інших день несприятливий.

День символ: диск, коло з солярним символом.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: не варто зловживати лікарськими засобами: вони дуже швидко всмоктуються в кров, тому не можна перевищувати дозування.

Сни дня: сни нинішньої місячної доби дадуть відповідь на важливе запитання.

Афоризм дня: "Доля людини найчастіше — у її характері" (Бертольд Брехт).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Оргус – зміцнює дружні зв'язки, допомагає шукати союзників та працювати у колективі.

Магія та містика дня: можна опрацьовувати карму.

Табу дня: не варто вирушати у поїздки – вони навряд чи виявляться вдалими.

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