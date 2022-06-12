12 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

12 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

12 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

12 червня 2022 року – неділя. 109-й день війни Росії проти України. 163-й день року. Яке сьогодні, 12 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 червня - День працівника фондового рину України. Подія доволі молода, адже була запроваджена 2008 року. Головна мета дня - подякувати спеціалістам за їхню старанну працю по розвитку ринкової економіки країни.

Також 12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Щорічна подія, яка була створена за ініціативою Міжнародної організації праці. Пропозицію вона висунула 1997 року. Від 2002 року подія набула статусу міжнародної під егідою ООН.

А ще 12 червня - Міжнародний день фалафель. Це популярна страва з великим вмістом бобових (зазвичай це нут). Зверху її посипають різноманітними спеціями і прянощами. Виникла на Близькому Сході і зараз є символом Ізраїлю.

12 червня - День супермена. Саме цього дня 1933 року сценарист Джеррі Сігел та художник Джо Шустер вигадали популярного персонажа Супермена.

Також 12 червня - День червоної троянди. Ця рослина існувала 50 мільйонів років тому, а культурна троянда з'явилася близько5 тисяч років. Наразі на планеті існує понад 300 видів троянди. А перше місце з продажів королеви квітів займають Нідерланди.

А ще 12 червня - Зміїне свято. Саме в цей час змії покидають свої гнізда і починають шукати собі партнера для спарування. Не варто ходити в цей період до лісу, адже змії зараз дуже агресивні.

12 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

12 червня - день пам'яті преподобного Ісакія, ігумена Далматського / Фото: commons.wikimedia.org

12 червня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Ісакія, ігумена Далматського. Жив в Сирії в IV столітті, вів усамітнений та аскетичний спосіб життя. Біля Константинополя заснував монастир. 378 року передбачив, що імператор Валент повинен дозволити людям ходити в православні храми, інакше правитель загине у вогні. Валент не послухав Ісакія, але все сталося так, як він розказував. Після цього люди почали шанувати ігумена як пророка.

Пам’ятні дати 12 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 12 червня:

1665 рік — Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке перейменували на Нью-Йорк;

1815 рік — унаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета "Морнінґ Кронікл" повідомляє про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви;

1824 рік — у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно "Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу";

1848 рік — у Празі закінчується Слов'янський з'їзд;

1849 рік — Л. П. Гаслет отримує патент на протигаз;

1864 рік — ерцгерцог Максиміліан, брат найяснішого цісаря Франца Йосифа I прибуває до Мексики, де стає імператором;

1898 рік — у ході Іспансько-американської війни, повстанці під проводом 29-літнього Еміліо Агінальдо проголошують незалежність Філіппін після 300-літнього іспанського панування;

1920 рік — офіційно відкривають Панамський канал;

1923 рік — Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті близько 12 метрів;

1931 рік — гангстера Аль Капоне і 68 його соратників засуджують за порушення "сухого" закону;

1935 рік — Парагвай і Болівія підписують перемир'я, яке закінчує війну за Чако;

1935 рік — на студії "Brunswick Records" 17-літня Елла Фіцджеральд записує свій перший сингл з піснями "Love and Kisses" і "I'll Chase the Blues Away";

1946 рік — останній король Італії Умберто II зрікається престолу;

1963 рік — у Нью-Йорку відбувається прем'єра фільму "Клеопатра", де головні ролі зіграли Елізабет Тейлор та Річард Бартон;

1964 рік — Нельсона Манделу засудили на довічне ув'язнення;

1965 рік — Королева Великої Британії оголошує, що учасники "The Beatles" будуть нагороджені Медаллю Британської імперії;

1966 рік — у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1975 рік — Верховний суд Індії визнає прем'єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і забороняє їй на 6 років займатись політичною діяльністю;

1975 рік — створюють Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;

1981 рік — у Детройті 31-річний Ларрі Голмс захищає титул чемпіона світу з боксу серед боксерів-суперваговиків, вигравши технічним нокаутом у Леона Спінкса;

1994 рік — Австрія референдумом ухвалює рішення про вступ до Європейського Союзу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 червня

Які сьогодні іменини: Ісаак, Василь.

12 червня народилися:

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1825 рік — галицький колекціонер, археолог, історик, краєзнавець, етнограф Антон Шнайдер;

1902 рік — українська письменниця Матулівна Антоніна (Матуль);

1929 рік — дівчинка з Амстердама, що увійшла в історію як авторка щоденника, котрий вела два роки, поки сім'я переховувалась від нацистів, Анна Франк;

1931 рік — українська співачка Мірошниченко Євгенія Семенівна;

1951 рік — український політик Костенко Юрій Іванович;

1957 рік — український музейний діяч, дипломат, політичний діяч Ігор Ліховий.

Погода на 12 червня

12 червня в Києві хмарно з проясненнями, вдень можливий дрібний дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень почнеться дощ з грозою, який потім зміниться на дощ. В Одесі мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +19 вночі. У Львові +24 вдень та +15 вночі. У Харкові +29 вдень та +20 вночі. В Одесі +30 вдень та +19 вночі.