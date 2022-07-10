Церковний календар на 11 липня - кому моляться віряни

Яке свято 11 липня в церковному календарі

11 липня перенесення мощей святий мучеників Кіра і Івана. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 11 липня — перенесення мощей святий мучеників Кіра і Івана

У понеділок, 11 липня 2022 року, перенесення мощей святий мучеників Кіра і Івана.

Кір жив за часів правління імператора Діоклетіана, який був дуже жорстокий з християнами, в місті Олександрія. Він був лікарем та сповідував віру Христа. За лікування бідняків та нужденних не брав він жодної винагороди, а від Бога отримав дар зцілення від хвороб за допомогою молитви. Згодом вступив він до монастиря в Арабії. А пізніше до нього приєднався ще й колишній вояка Іван.

Коли почули вони про ув'язнення побожної діви Атанасії і її трьої малолітніх дочок в єгипетському Канопі, то вирішили піти туди й підтримати жінку добрим словом. Але побожних чоловіків також взяли під варту, їх довго мучили, намагаючись схилити до відступництва. Однак вони стояли на своїй вірі. За цей їх вбили клинками. Сталося це 311 року.

Після смерті їхні мощі побожні християни положили в церкві святого Марка. І багато чудес сталося там. Через сто років патріарх Олександрійський Кирило переніс частину святих мощей до єгипетського міста Менуту.

Церковний календар на 11 липня: відео

Народні прикмети

11 липня перестала кувати зозуля, значить зима ранньою буде.

Прибуває вода в колодязях та річках - буде негода.

"Плаче" клен - значить через 3-4 дні чекайте на опади.

Що не можна робити 11 липня