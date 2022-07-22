Церковний календар на 22 липня - кому моляться віряни

Яке свято 22 липня в церковному календарі

У п’ятницю, 22 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 22 липня — день пам’яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Місіонер, християнський святий, єпископ Панкратій жив у Тавроменії (нині це Таорміна, Італія). Він був хрестителем сицилійським та учнем апостола Павла. Народився в Антіохії (сьогодні це Туреччина). Там же прийняв хрещення від апостолів. Згідно з переказами, подорожував до Єрусалима та вів чернечий спосіб життя в горах Понтії. Апостол Петро поставив Панкратія єпископом в Тавроменії. За місяць він зміг збудувати тут церкву та навернути всіх місцевих жителів до християнства.

За це його схопили язичники та закидали камінням на смерть. Сьогодні мощі єпископа зберігаються в Римській церкві святого Панкратія. Також в Таорміні побудували храм на його честь.

Церковний календар на 22 липня: відео

Народні прикмети на 22 липня

Цього дня багато чорниці - зима буде холодною.

Якщо чорниця до цього часу ще не дозріла - чекайте на холодну осінь.

Низько літають птахи - на дощі.

Що не можна робити 22 липня