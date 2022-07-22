У Росії шаховий робот під час гри зламав палець суперникові: відео

На шаховому турнірі в Москві оснащений штучним інтелектом Chessrobot завдав травму 7-річному хлопчикові.

Спеціально створений для гри у шахи Chessrobot, оснащений штучним інтелектом, під час одночасної гри із трьома суперниками своєю металевою “рукою” вхопив за палець 7-річного Крістофера, який входить до 30 найсильніших шахістів Москви віком до 9 років.

Про цей інцидент у четвер, 21 липня, повідомив Telegram-канал Baza, опублікувавши відео моторошного моменту

Під час шахової партії Chessrobot “з'їв” фігуру хлопчика і ставив на її місце свою. Водночас його юний суперник поквапився зробити свій хід, не дочекавшись, коли робот завершить свій.

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Несподівано машина схопила вказівний палець хлопчика і сильно його стиснула. Навколишні кинулися на допомогу і витягли палець юного шахіста, проте перелому уникнути не вдалося.

Віце-президент Федерації шахів Москви Сергій Смагін пояснив, що робот був орендований і списав цей інцидент на недогляд операторів.

Нагадаємо, у четвер, 21 липня, в селищі Терпігор'єво під Москвою агресивна мавпа напала на маленьку дитину і покусала її.

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