Астрологічний прогноз на 22 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час серйозних реформ, змін, метаморфоз та трансформацій не може бути легким, тому що все нове завжди прокладає собі дорогу із зусиллям, долаючи численні перешкоди. Не варто вчиняти відповідно до бажань інших людей – треба керуватися винятково власними інтересами.

Символ дня: Химера.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сильної енергетики, що сприяє активним діям.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: помаранчевий, коричневий.

Щасливе каміння дня: колумбіт, чорний нефрит, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: сечостатева система.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може тривати довго, тому до її лікування треба ставати негайно.

Сни дня: сни ночі парадоксальні і сприймати їх необхідно з точністю до навпаки.

Афоризм дня: "Кожна зміна прокладає шлях іншим змінам" (Нікколо Макіавеллі).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Батіс – дає пунктуальність, обережність та скритність.

Магія та містика дня: можна – і потрібно – виставляти захист від енергетичних вампірів та токсичних людей.

Табу дня: не можна сваритися та конфліктувати – така поведінка може мати неприємні наслідки.

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