Путін зателефонував до принца Саудівської Аравії: про що домовлялися

Темою розмови господаря Кремля і саудівського принца стала ситуація з видобутком нафти, який президент США Джо Байден пропонує збільшити.

Після того, як президент США Джо Байден отримав згоду саудівського принца збільшити видобуток нафти, щоб зменшити вплив від російського енергетичного шантажу, у четвер, 21 липня, президент Росії Володимир Путін та наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман провели телефонні переговори.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кремля.

“Грунтовно розглянуто поточну ситуацію на світовому нафтовому ринку. Акцентовано важливість подальшої координації у рамках ОПЕК+. Із задоволенням зазначено, що країни-учасниці цього формату послідовно виконують взяті на себе зобов'язання з метою підтримки необхідного балансу та стабільності на світовому ринку енергоносіїв”, - йдеться у повідомленні.

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Також обговорювалися відносини країн у галузі торгівлі та економіки. Сторони домовилися розширити співпрацю.

Раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи візит американського лідера Джо Байдена до Саудівської Аравії, заявив, що Москва цінує роботу з королівством у рамках домовленостей ОПЕК+ і сподівається, що розвиток відносин Ер-Ріяда з іншими світовими столицями не буде спрямований проти РФ.

Нагадаємо, Після візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії, у Державному департаменті заявили про те, що країни ОПЕК мають можливості збільшити видобуток нафти.

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