Церковний календар на 30 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 30 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 30 червня в церковному календарі

30 червня вшановують пам’ять мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 30 червня — день пам’яті мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла

У четвер, 30 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла.

Християнські мученики Михаїл, Ізмаїл та Савел були рідними братами, народилися в сім'ї багатого перса-язичника. Мати сповідувала християнство, а тому своїх синів виховувала в цій вірі. Вони навіть були хрещені пресвітером Євноїком. В зрілому віці брати пішли на військову службу до царя Адамундара.

Тоді відправили їх до імператора Юліана для мирних переговорів. Під час язичницького свята в Халкідоні вони відмовилися взяти участь у святкуванні та поклонінні ідолам. Це викликало гів у імператора, який відразу почав їх мучити. Після тортур братів обезголовили.

Церковний календар на 30 червня: відео

Народні прикмети

Якщо 30 червня гроза - врожай буде хорошим.

Латаття ще не піднялося з води до 9 години ранку, чекайте на негоду.

Ввечері на небі видно веселку - до гарної погоди.

Що не можна робити 30 червня