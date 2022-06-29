Церковний календар на 30 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 30 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 30 червня в церковному календарі
30 червня вшановують пам’ять мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 30 червня — день пам’яті мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла
У четвер, 30 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла.
Християнські мученики Михаїл, Ізмаїл та Савел були рідними братами, народилися в сім'ї багатого перса-язичника. Мати сповідувала християнство, а тому своїх синів виховувала в цій вірі. Вони навіть були хрещені пресвітером Євноїком. В зрілому віці брати пішли на військову службу до царя Адамундара.
Тоді відправили їх до імператора Юліана для мирних переговорів. Під час язичницького свята в Халкідоні вони відмовилися взяти участь у святкуванні та поклонінні ідолам. Це викликало гів у імператора, який відразу почав їх мучити. Після тортур братів обезголовили.
Церковний календар на 30 червня: відео
Народні прикмети
- Якщо 30 червня гроза - врожай буде хорошим.
- Латаття ще не піднялося з води до 9 години ранку, чекайте на негоду.
- Ввечері на небі видно веселку - до гарної погоди.
Що не можна робити 30 червня
- Не можна нічого віддавати з хати та позичати гроші.
- Не сваріться і не лайтеся.